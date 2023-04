Masterclass concert de Reyn 1 Avenue Marcel Pagnol, 10 mai 2023, Aix-en-Provence.

La fondation Vasarely a le plaisir d’accueillir l’artiste pluridisciplinaire hollandais Reyn pour une masterclass concert à haute sensibilité..

2023-05-10 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-10 . .

1 Avenue Marcel Pagnol CS 50490

Aix-en-Provence 13096 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Vasarely Foundation is pleased to welcome the Dutch multidisciplinary artist Reyn for a highly sensitive masterclass concert.

La Fundación Vasarely se complace en dar la bienvenida a la artista multidisciplinar holandesa Reyn para un concierto magistral de gran sensibilidad.

Die Fondation Vasarely freut sich, den holländischen multidisziplinären Künstler Reyn für ein hochsensibles Meisterklassenkonzert begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence