40 ans du Maquis : Seule la légende est vraie 13 Rue Joseph Jourdan, 10 mai 2023, Aix-en-Provence.

Le Théâtre du Maquis présente « Seule la légende est vraie ». La troupe revisite l’histoire du Maquis en mêlant la légende et les faits. C’est aussi une promenade musicale à travers les chansons de scène de ces 40 spectacles, mêlée à des moments de théâtre..

2023-05-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 21:30:00. EUR.

13 Rue Joseph Jourdan Théâtre de l’Ouvre-Boîte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Théâtre du Maquis presents « Only the legend is true ». The troupe revisits the history of the Maquis by mixing legend and facts. It is also a musical walk through the songs of these 40 shows, mixed with moments of theater.

El Théâtre du Maquis presenta « Seule la légende est vraie ». La compañía revisa la historia de los Maquis mezclando leyenda y realidad. También es un paseo musical por las canciones escénicas de estos 40 espectáculos, mezclado con momentos de teatro.

Das Théâtre du Maquis präsentiert « Nur die Legende ist wahr ». Die Truppe lässt die Geschichte des Maquis neu aufleben, indem sie Legende und Fakten miteinander vermischt. Es ist auch ein musikalischer Spaziergang durch die Bühnenlieder dieser 40 Aufführungen, vermischt mit Theatermomenten.

Mise à jour le 2023-04-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence