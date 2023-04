Art’Buste – « Tout sur ma Mer » 31 Avenue Jules Ferry, 10 mai 2023, Aix-en-Provence.

À mi-chemin entre la conférence et le spectacle, « Tout sur ma Mer » est le récit de l’éco-aventurière Anaëlle Marot (Projet Azur)..

2023-05-10 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-10 20:45:00. .

31 Avenue Jules Ferry Cité Universitaire Les Gazelles

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Halfway between a conference and a show, « Tout sur ma Mer » is the story of the eco-adventurer Anaëlle Marot (Projet Azur).

A medio camino entre la conferencia y el espectáculo, « Tout sur ma Mer » es la historia de la ecoaventurera Anaëlle Marot (Projet Azur).

Auf halbem Weg zwischen Konferenz und Schauspiel ist « Tout sur ma Mer » die Erzählung der Öko-Abenteurerin Anaëlle Marot (Projet Azur).

