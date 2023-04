L’installation en Algérie des Alpins de la vallée de Freissinières 13090, 9 mai 2023, Aix-en-Provence.

Pour accompagner l’exposition « Exode en Algérie des derniers Vaudois des Alpes françaises », Philippe Massé, le commissaire d’exposition tiendra une conférence pour expliquer l’aventure incroyable de ce peuple, contraint à l’exil..

2023-05-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-09 20:00:00. .

13090 36ter avenue de l’Europe

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To accompany the exhibition « Exodus to Algeria of the last Waldensians of the French Alps », Philippe Massé, the curator of the exhibition will hold a conference to explain the incredible adventure of this people, forced into exile.

Para acompañar la exposición « Éxodo a Argelia de los últimos valdenses de los Alpes franceses », Philippe Massé, comisario de la exposición, dará una conferencia para explicar la increíble aventura de este pueblo, obligado al exilio.

Um die Ausstellung « Exodus nach Algerien der letzten Waldenser der französischen Alpen » zu begleiten, wird der Kurator Philippe Massé einen Vortrag halten, um das unglaubliche Abenteuer dieses Volkes zu erklären, das ins Exil gezwungen wurde.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence