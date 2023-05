Nuit des 100 Jours 2 Cours Des Arts et Métiers, 6 mai 2023, Aix-en-Provence.

Afin de débuter la saison estivale en grandeur, les élèves de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers d’Aix-en-Provence organisent, dans leur école, le retour du Grand Gala historique de la Nuit des 100 Jours.

2023-05-06 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-06 05:00:00. EUR.

2 Cours Des Arts et Métiers Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In order to start the summer season with a bang, the students of the École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers d’Aix-en-Provence are organizing, in their school, the return of the historic Grand Gala of the Nuit des 100 Jours

Para empezar la temporada estival por todo lo alto, los alumnos de la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Aix-en-Provence organizan en su escuela el regreso de la histórica Gran Gala de la Noche de los 100 Días

Um die Sommersaison mit Größe zu beginnen, organisieren die Schüler der École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers d’Aix-en-Provence in ihrer Schule die Rückkehr der historischen Grand Gala der Nuit des 100 Jours

