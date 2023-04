Manga Aix’po Esplanade Mozart, 6 mai 2023, Aix-en-Provence.

Le ROTARY Aix Connection organise pour tous les lecteurs fans de Mangas un salon qui réunira libraires , éditeurs et auteurs autour de bien d’autres surprises japonisantes ….

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. EUR.

Esplanade Mozart entre le Pavillon Noir, le grand Théatre de Provence et le Conservatoire de Musique

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The ROTARY Aix Connection organizes for all the readers fans of Mangas a show which will gather bookshops, publishers and authors around many other Japanese surprises?

ROTARY Aix Connection organiza un salón para todos los lectores aficionados al manga, que reunirá a librerías, editoriales y autores con muchas otras sorpresas japonesas..

Die ROTARY Aix Connection organisiert für alle Leser, die Manga-Fans sind, eine Messe, die Buchhändler, Verleger und Autoren um viele weitere japanische Überraschungen versammelt?

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence