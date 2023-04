Performances – Bones Score | Cynthia Lefebvre 109 Avenue Du Petit Barthélémy, 6 mai 2023, Aix-en-Provence.

Bones scores est une partition pour 206 os activée par les danseuses -chorégraphes : Ola Maciejewska, Anna Massoni, Sonia Garcia et Cynthia Lefebvre..

2023-05-06

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f, lieu d’arts contemporains

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bones scores is a score for 206 bones activated by the dancers-choreographers: Ola Maciejewska, Anna Massoni, Sonia Garcia and Cynthia Lefebvre.

Bones scores es una partitura para 206 huesos activada por las bailarinas-coreógrafas: Ola Maciejewska, Anna Massoni, Sonia Garcia y Cynthia Lefebvre.

Bones scores ist eine Partitur für 206 Knochen, die von den Tänzerinnen und Choreografinnen Ola Maciejewska, Anna Massoni, Sonia Garcia und Cynthia Lefebvre aktiviert wurde.

