Europ’en truck Cours des Arts et Métiers, 5 mai 2023, Aix-en-Provence. 1e édition d’un festival de food trucks européens dans le cadre du Mois de l’Europe.

2023-05-05 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-05 22:00:00. .

1st edition of a festival of European food trucks in the framework of the Month of Europe 1ª edición de un festival de food trucks europeos en el marco del Mes de Europa 1. Ausgabe eines Festivals europäischer Food Trucks im Rahmen des Europamonats Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

