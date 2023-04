Le monde en musique 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Le monde en musique 380 Avenue Mozart, 5 mai 2023, Aix-en-Provence. Récital de piano de Michel Bourdoncle. Concerts Les Nuits pianistiques..

2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

380 Avenue Mozart Auditorium Campra – Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Piano recital by Michel Bourdoncle. Concerts Les Nuits pianistiques. Recital de piano de Michel Bourdoncle. Conciertos Les Nuits pianistiques. Klavierabend von Michel Bourdoncle. Konzerte Les Nuits pianistiques. Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

