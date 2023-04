Fake news, désinformation, théorie du complot : pourquoi ? Comment lutter 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Fake news, désinformation, théorie du complot : pourquoi ? Comment lutter 5 Avenue Robert Schuman, 5 mai 2023, Aix-en-Provence. Conférence exceptionnelle animée par Eric Priarone, professeur certifié d’économie..

2023-05-05 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-05 16:00:00. EUR.

5 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université

Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exceptional conference animated by Eric Priarone, certified professor of economics. Excepcional conferencia dirigida por Eric Priarone, catedrático titulado de economía. Außergewöhnliche Konferenz unter der Leitung von Eric Priarone, zertifizierter Professor für Wirtschaft. Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 5 Avenue Robert Schuman Adresse 5 Avenue Robert Schuman Aix-Marseille Université Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Fake news, désinformation, théorie du complot : pourquoi ? Comment lutter 5 Avenue Robert Schuman 2023-05-05 was last modified: by Fake news, désinformation, théorie du complot : pourquoi ? Comment lutter 5 Avenue Robert Schuman 5 Avenue Robert Schuman 5 mai 2023 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône