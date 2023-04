Festival Aix-en-impro – Lipaix 8-10 Rue Des Allumettes, 4 mai 2023, Aix-en-Provence.

Pour cette 14e édition la LIPAIX vous propose 4 jours de folie théâtrale pour les grands et les petits !.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-07 . EUR.

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this 14th edition, LIPAIX offers 4 days of theatrical madness for young and old!

Para esta 14ª edición, LIPAIX le propone 4 días de locura teatral para grandes y pequeños

Ausgabe bietet Ihnen die LIPAIX vier Tage voller Theaterwahnsinn für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence