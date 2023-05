Concert de jazz « 50 nuances de Vito » 35 rue Albert Einstein, 4 mai 2023, .

Leader du fameux groupe italien « Baraonna », Vito Caporale est l’invité du Hot Brass Jazz Club pour un concert de jazz « à l’italienne » !.

2023-05-04 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-04 02:00:00. EUR.

35 rue Albert Einstein Hot Brass Jazz Club

Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Leader of the famous Italian band « Baraonna », Vito Caporale is the guest of the Hot Brass Jazz Club for a jazz concert « à l’italienne » !

Líder del famoso grupo italiano « Baraonna », Vito Caporale es el invitado del Hot Brass Jazz Club para un concierto de jazz a la italiana

Vito Caporale, Leader der berühmten italienischen Band « Baraonna », ist Gast des Hot Brass Jazz Clubs für ein Jazzkonzert « à l’italienne »!

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence