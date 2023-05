Rencontre autrice avec Sigolène Vinson 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest, 4 mai 2023, Aix-en-Provence.

Dans le cadre des Tournées Générales de Libraires du sud, partagez une soirée en compagnie de l’autrice Sigolène Vinson, autour de son dernier roman « La Palourde »..

2023-05-04 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-04 22:30:00. .

8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Cité du Livre

Aix-en-Provence 13098 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Within the framework of the General Tours of the Libraries of the South, share an evening with the author Sigolène Vinson, around her latest novel « La Palourde ».

En el marco de la Gira General de las Librerías del Sur, comparta una velada con la escritora Sigolène Vinson, en torno a su última novela « La Palourde ».

Im Rahmen der Tournées Générales de Libraires du Sud können Sie einen Abend mit der Autorin Sigolène Vinson verbringen, an dem sie ihren neuesten Roman « La Palourde » vorstellt.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence