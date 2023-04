Soirée karaoké au musée Musée Granet, 4 mai 2023, Aix-en-Provence.

Soirée karaoké au musée Granet, en partenariat avec Sing or Die. À l’occasion de cette soirée karaoké, l’exposition David Hockney, collection de la Tate sera exceptionnellement ouverte de 19h à 22h..

2023-05-04 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-04 23:00:00. .

Musée Granet Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Karaoke evening at the Granet Museum, in partnership with Sing or Die. On the occasion of this karaoke evening, the David Hockney exhibition, Tate collection will be exceptionally open from 7 to 10 pm.

Noche de karaoke en el museo Granet, en colaboración con Sing or Die. Con motivo de esta velada de karaoke, la exposición David Hockney, colección de la Tate, estará excepcionalmente abierta de 19:00 a 22:00 horas.

Karaoke-Abend im Musée Granet, in Zusammenarbeit mit Sing or Die. Anlässlich dieses Karaoke-Abends ist die Ausstellung David Hockney, Tate Collection ausnahmsweise von 19.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

