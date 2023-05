Une journée avec Radio-là | Les Harmoniques du Néon 109 Avenue Du Petit Barthélémy, 3 mai 2023, .

En toute complicité, Radio-là et les Harmoniques du Néon se rencontrent dans un espace radiophonique pour parler, écouter et se raconter la pratique de l’écoute..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . .

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f, lieu d’arts contemporains

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In complete complicity, Radio-là and Harmoniques du Néon meet in a radio space to talk, listen and talk about the practice of listening.

En total complicidad, Radio-là y Harmoniques du Néon se reúnen en un espacio radiofónico para hablar, escuchar y conversar sobre la práctica de la escucha.

In aller Komplizenschaft treffen sich Radio-là und Les Harmoniques du Néon in einem Radioraum, um über die Praxis des Zuhörens zu sprechen, zuzuhören und einander zu erzählen.

