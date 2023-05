HUMANS 2.0 380 Avenue Max Juvénal, 3 mai 2023, .

On plonge sans filet dans ce spectacle, entre danse et cirque, où la Compagnie Circa repousse les limites du corps et élève l’art du porté à son apogée.. Familles

2023-05-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We dive without net in this show, between dance and circus, where the Circa Company pushes the limits of the body and raises the art of carrying to its peak.

Nos zambullimos sin red en este espectáculo, entre danza y circo, donde la compañía Circa empuja los límites del cuerpo y eleva a su apogeo el arte del ascensor.

Man taucht ohne Netz in diese Show zwischen Tanz und Zirkus ein, in der die Compagnie Circa die Grenzen des Körpers überschreitet und die Kunst des Tragens auf ihren Höhepunkt bringt.

