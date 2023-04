Mickaël Le Mer – Les yeux fermés… 530 Avenue Mozart, 3 mai 2023, Aix-en-Provence.

Laissez-vous éblouir par la chair, la danse et la vie qui surgissent de la nuit des temps, dans Les yeux fermés… de Mickaël Le Mer ! Seize mains, bras, pieds et jambes défient le noir pour aller vers la lumière. Une pièce pleine d’espérance..

2023-05-03 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-03 21:00:00. EUR.

530 Avenue Mozart Théâtre du Pavillon Noir

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Let yourself be dazzled by the flesh, the dance and the life that emerge from the mists of time, in Mickaël Le Mer’s Les yeux fermés…! Sixteen hands, arms, feet and legs defy the darkness to go towards the light. A piece full of hope.

Déjese deslumbrar por la carne, la danza y la vida que emergen de la bruma del tiempo en Les yeux fermés, de Mickaël Le Mer Dieciséis manos, brazos, pies y piernas desafían la oscuridad para ir hacia la luz. Una pieza llena de esperanza.

Lassen Sie sich in Les yeux fermés… von Mickaël Le Mer von dem Fleisch, dem Tanz und dem Leben blenden, die aus der Nacht der Zeiten auftauchen! Sechzehn Hände, Arme, Füße und Beine trotzen der Dunkelheit, um dem Licht entgegenzugehen. Ein Stück voller Hoffnung.

