Roman Doduik dans « Adorable » 5 Rue Fontaine d’Argent, 2 mai 2023, Aix-en-Provence.

Un one man show aussi drôle qu’intelligent, parfois émouvant qui séduira les parents, fera kiffer les ados et permettra de nouer ou renouer le dialogue à la maison..

2023-05-02 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-04 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A one-man show as funny as it is intelligent, sometimes moving, that will seduce parents, make teenagers love it and allow them to start or re-start a dialogue at home.

Un espectáculo unipersonal tan divertido como inteligente, a veces conmovedor, que seducirá a los padres, enamorará a los adolescentes y permitirá entablar o renovar el diálogo en casa.

Eine witzige, intelligente und manchmal rührende Ein-Mann-Show, die Eltern verführen, Teenager zum Kichern bringen und den Dialog zu Hause anstoßen oder wieder aufnehmen wird.

