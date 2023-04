Dégustation mets et vins dans le noir ! 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Dégustation mets et vins dans le noir ! 19 Cours Mirabeau, 28 avril 2023, Aix-en-Provence. Vivez une expérience surprenante !.

2023-04-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-28 23:15:00. EUR.

19 Cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Live a surprising experience! Disfrute de una experiencia sorprendente Erleben Sie Überraschendes! Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 19 Cours Mirabeau Adresse 19 Cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Dégustation mets et vins dans le noir ! 19 Cours Mirabeau 2023-04-28 was last modified: by Dégustation mets et vins dans le noir ! 19 Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau 28 avril 2023 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône