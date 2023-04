De la trame verte et bleue à la trame noire : en savoir plus et comprendre l’intérêt de les mettre en œuvre 166 Avenue Jean Monnet, 27 avril 2023, Aix-en-Provence.

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence vous propose une conférence, animée par Sylvie Vanpeene, Ingénieure Chercheuse INRAE Aix en Provence, membre du centre de ressource Trame Verte et Bleue..

2023-04-27 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-27 20:00:00. .

166 Avenue Jean Monnet Parc Saint Mitre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Natural History Museum of Aix-en-Provence offers you a conference, animated by Sylvie Vanpeene, INRAE Aix-en-Provence research engineer, member of the Green and Blue Network resource center.

El Museo de Historia Natural de Aix-en-Provence le propone una conferencia a cargo de Sylvie Vanpeene, ingeniera de investigación del INRAE de Aix-en-Provence, miembro del centro de recursos de la Red Verde y Azul.

Das Naturhistorische Museum in Aix-en-Provence bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Sylvie Vanpeene, Forschungsingenieurin INRAE Aix en Provence, Mitglied des Ressourcenzentrums Trame Verte et Bleue, geleitet wird.

Mise à jour le 2023-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence