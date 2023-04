L’Europe baroque et la voix 22 rue Lacépède, 27 avril 2023, Aix-en-Provence.

Concert par le trio Proserpina, à la chapelle du Sacré-Cœur. Haruna Nakaie à la viole de gambe, Cécile Blais au clavecin, et Léa Cesar soprano, forment un trio né cette année autour du répertoire baroque..

2023-04-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-27 20:15:00. EUR.

22 rue Lacépède Chapelle des Jésuites – Lycée du Sacré Coeur

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert by the Proserpina trio, at the Sacré-C?ur chapel. Haruna Nakaie on viola da gamba, Cécile Blais on harpsichord, and Léa Cesar on soprano, form a trio born this year around the baroque repertoire.

Concierto del trío Proserpina, en la Chapelle du Sacré-Cœur. Haruna Nakaie a la viola de gamba, Cécile Blais al clave y Léa Cesar a la soprano, forman un trío nacido este año en torno al repertorio barroco.

Konzert des Trios Proserpina in der Kapelle Sacré-C?ur. Haruna Nakaie an der Viola da Gamba, Cécile Blais am Cembalo und Léa Cesar als Sopranistin bilden ein Trio, das in diesem Jahr rund um das Barockrepertoire entstanden ist.

