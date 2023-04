Yann Guillarme 5 Rue Fontaine d’Argent, 26 avril 2023, Aix-en-Provence.

Avec sa franchise habituelle, sa gouaille, sa générosité, sa mauvaise foi, Yann Guillarme vous offre un nouveau spectacle plus personnel..

2023-04-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-26 22:30:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With his usual frankness, his glibness, his generosity, his bad faith, Yann Guillarme offers you a new and more personal show.

Con su franqueza habitual, su labia, su generosidad y su mala fe, Yann Guillarme le ofrece un nuevo espectáculo, más personal.

Mit seiner gewohnten Offenheit, seinem Gouaille, seiner Großzügigkeit und seinem Unmut bietet Ihnen Yann Guillarme eine neue, persönlichere Show.

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence