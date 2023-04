Le manager est un humoriste comme les autres 7 Rue Des Bretons, 25 avril 2023, Aix-en-Provence.

Un spectacle d’entreprise d’actualité, rythmé, frais et drôle, autour du management et de la vie moderne, où il n’est question que d’une chose : rire de soi, rire de nous pour mieux traverser notre quotidien..

2023-04-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-25 . EUR.

7 Rue Des Bretons Café théâtre Le Flibustier

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A topical, rhythmic, fresh and funny corporate show about management and modern life, where it is all about one thing: laughing at ourselves, laughing at ourselves to better get through our daily lives.

Un espectáculo de empresa actual, rítmico, fresco y divertido sobre la gestión y la vida moderna, en el que todo gira en torno a una cosa: reírse de uno mismo, reírse de nosotros mismos para sobrellevar mejor nuestro día a día.

Eine aktuelle, rhythmische, frische und witzige Unternehmensvorstellung über das Management und das moderne Leben, in der es nur um eines geht: über sich selbst und uns zu lachen, um besser durch den Alltag zu kommen.

Mise à jour le 2023-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence