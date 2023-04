Des pépites dans le goudron – Rencontre et dédicaces 28 Place Des Martyrs de la Résistance, 21 avril 2023, Aix-en-Provence.

Camille Lavaud-Benito et Matthieu Morin

Rencontre croisée avec l’auteur Matthieu Morin qui s’improvise guide au cœur de l’exposition de Camille Lavaud-Benito. Les deux artistes se connaissent depuis leur collaboration pour « Des Pépites dans le Goudron »..

2023-04-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-21 . .

28 Place Des Martyrs de la Résistance Galerie gothique / Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Camille Lavaud-Benito and Matthieu Morin

Crossed meeting with the author Matthieu Morin who improvises himself as a guide in the heart of Camille Lavaud-Benito?s exhibition. The two artists know each other since their collaboration for « Des Pépites dans le Goudron ».

Camille Lavaud-Benito y Matthieu Morin

Un encuentro con el autor Matthieu Morin que se improvisa como guía en el corazón de la exposición de Camille Lavaud-Benito. Los dos artistas se conocen desde su colaboración para « Des Pépites dans le Goudron ».

Camille Lavaud-Benito und Matthieu Morin

Begegnungen mit dem Autor Matthieu Morin, der sich als Führer durch die Ausstellung von Camille Lavaud-Benito betätigt. Die beiden Künstler kennen sich seit ihrer Zusammenarbeit für « Des Pépites dans le Goudron ».

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence