Zentone High Tone and Zenzile 160 Rue Pascal Duverger, 20 avril 2023, Aix-en-Provence.

Ensemble et séparément… Comme l’acmé d’une pensée novatrice et progressiste qui conçoit le groupe, l’ensemble sans nier pour autant l’individu, l’intime ; et que l’on résumerait par un explicite « ensemble et séparément ».

2023-04-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-20 . EUR.

160 Rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Together and separately? Like the acme of an innovative and progressive thought which conceives the group, the whole without denying the individual, the intimate; and that one would summarize by an explicit « together and separately »

¿Juntos y separados? Como culminación de un pensamiento innovador y progresista que concibe el grupo, el todo, sin negar lo individual, lo íntimo; y que se resume en un explícito « juntos y separados »

Zusammen und getrennt? Als Höhepunkt eines innovativen und progressiven Denkens, das die Gruppe, das Ganze, begreift, ohne das Individuelle, das Intime zu verleugnen, und das man mit einem expliziten « zusammen und getrennt » zusammenfassen könnte

