Marinette Dozeville | C’est comme ça que Don Quichotte décida de sauver le monde, Acte I 109 Avenue Du Petit Barthélémy, 20 avril 2023, Aix-en-Provence. C’est comme ça que don Quichotte décida de sauver le monde est une quête utopiste peuplée de femmes chevaleresques..

2023-04-20 à 17:00:00

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f, lieu d’arts contemporains

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



That’s how Don Quixote decided to save the world is a utopian quest populated by chivalrous women. Así es como Don Quijote decidió salvar el mundo es una búsqueda utópica poblada de mujeres caballerescas. So beschloss Don Quijote, die Welt zu retten ist eine utopische Suche, die von ritterlichen Frauen bevölkert wird. Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

