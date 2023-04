La princesse qui voulait embrasser une grenouille et vice versa 5 Rue Fontaine d’Argent, 15 avril 2023, Aix-en-Provence.

De l’influence du baiser sur la métamorphose des batraciens. Que se passe-t-il vraiment si on embrasse une grenouille ?.

2023-04-15 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-15 16:45:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The influence of kissing on the metamorphosis of batrachians. What really happens if you kiss a frog?

La influencia de los besos en la metamorfosis de los batracios. ¿Qué ocurre realmente cuando besas a una rana?

Über den Einfluss des Kusses auf die Metamorphose von Amphibien. Was passiert wirklich, wenn man einen Frosch küsst?

