Orchestre De Paris – Yuja Wang & Klaus Mäkelä 380 Avenue Max Juvénal, 15 avril 2023, Aix-en-Provence.

Après son triomphal récital en 2022, la pianiste Yuja Wang revient au Festival de Pâques dans un concerto spécialement écrit pour elle par le compositeur finlandais Magnus Lindberg..

2023-04-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After her triumphant recital in 2022, pianist Yuja Wang returns to the Easter Festival in a concerto written especially for her by Finnish composer Magnus Lindberg.

Tras su triunfal recital en 2022, la pianista Yuja Wang vuelve al Festival de Pascua con un concierto escrito especialmente para ella por el compositor finlandés Magnus Lindberg.

Nach ihrem triumphalen Recital im Jahr 2022 kehrt die Pianistin Yuja Wang mit einem Konzert, das der finnische Komponist Magnus Lindberg eigens für sie geschrieben hat, zum Osterfestival zurück.

