Davor Vrankic vs Sekulic Struja – Performance graphique 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Davor Vrankic vs Sekulic Struja – Performance graphique 8-10 Rue Des Allumettes, 15 avril 2023, Aix-en-Provence. Davor Vrankic vs Miroslav Sekulic-Struja

Village graphique



Davor Vrankić invite Miroslav Sekulic-Struja, l’auteur de Pelote dans la fumée et de Petàr & Liza (Actes Sud), à le rejoindre pour une performance graphique..

2023-04-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-15 . .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Davor Vrankic vs Miroslav Sekulic-Struja

Graphic village



Davor Vranki? invites Miroslav Sekulic-Struja, the author of Pelote dans la fumée and Petàr & Liza (Actes Sud), to join him for a graphic performance. Davor Vrankic contra Miroslav Sekulic-Struja

Pueblo Gráfico



Davor Vranki? invita a Miroslav Sekulic-Struja, autor de Pelote dans la fumée y Petàr & Liza (Actes Sud), a participar con él en una performance gráfica. Davor Vrankic vs. Miroslav Sekulic-Struja

Grafisches Dorf



Davor Vranki? lädt Miroslav Sekulic-Struja, den Autor von Pelote dans la fumée und Petàr & Liza (Actes Sud), ein, sich ihm für eine grafische Performance anzuschließen. Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 8-10 Rue Des Allumettes Adresse 8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Davor Vrankic vs Sekulic Struja – Performance graphique 8-10 Rue Des Allumettes 2023-04-15 was last modified: by Davor Vrankic vs Sekulic Struja – Performance graphique 8-10 Rue Des Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes 15 avril 2023 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône