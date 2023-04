L’apéro – vendredi (Week-end Comedy) 59d Boulevard de la République, 14 avril 2023, Aix-en-Provence.

Affaire de Comédie présente la soirée Apéro Comedy chez Rue Piétonne ! Rendez-vous pour un apéritif entre amis suivi d’une soirée Comedy Club..

2023-04-14 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-14 23:30:00. EUR.

59d Boulevard de la République Rue Piétonne

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Affaire de Comédie presents the Apéro Comedy evening at Rue Piétonne! Rendezvous for an aperitif with friends followed by a Comedy Club evening.

¡Affaire de Comédie presenta la velada Apéro Comedy en la Rue Piétonne! Reúnase para tomar un aperitivo con los amigos, seguido de una velada en el Club de la Comedia.

Affaire de Comédie präsentiert den Apéro Comedy Abend bei Rue Piétonne! Treffen Sie sich zu einem Aperitif mit Freunden, gefolgt von einem Comedy-Club-Abend.

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence