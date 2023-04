Capsule 70 8-10 Rue Des Allumettes, 14 avril 2023, Aix-en-Provence.

Le festival immersif Capsule 70 vous invite à découvrir ou re-découvrir les moments phares des années 70, décénnie annonciatrice de bouleversements sociétaux majeurs, autour d’une programmation culturelle et multidisciplinaire..

2023-04-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-14 23:00:00. EUR.

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The immersive Capsule 70 festival invites you to discover or rediscover the key moments of the 70’s, a decade that heralded major societal upheavals, around a cultural and multidisciplinary program.

El festival inmersivo Cápsula 70 le invita a descubrir o redescubrir los momentos clave de los años setenta, una década que presagió grandes cambios sociales, a través de un programa cultural y multidisciplinar.

Das immersive Festival Capsule 70 lädt Sie mit einem kulturellen und multidisziplinären Programm ein, die Höhepunkte der 70er Jahre zu entdecken oder wiederzuentdecken, ein Jahrzehnt, das große gesellschaftliche Umwälzungen ankündigte.

