Denise Jardinière vous invite chez elle 5 Rue Fontaine d’Argent, 13 avril 2023, Aix-en-Provence.

Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu !.

2023-04-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-13 22:30:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The spectators are invited to a mysterious party at Denise Jardinière’s house, but they know nothing about their host. A strange housekeeper welcomes the guests but nothing happens as expected!

El público es invitado a una misteriosa fiesta en casa de Denise Jardinière, pero no sabe nada de su anfitriona. Una extraña ama de llaves da la bienvenida a los invitados, ¡pero nada sale como estaba previsto!

Die Zuschauer werden zu einer geheimnisvollen Party bei Denise Jardinière eingeladen, aber sie wissen nichts über ihren Gastgeber. Die Gäste werden von einer seltsamen Haushälterin begrüßt, doch nichts läuft wie geplant!

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence