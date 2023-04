Scène ouverte 5 Rue Fontaine d’Argent, 12 avril 2023, Aix-en-Provence.

Une fois par mois, la scène de La Fontaine d’Argent est ouverte à 5 ou 6 humoristes qui ont 10 minutes pour vous faire rire..

2023-04-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-12 21:00:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Once a month, the stage of La Fontaine d’Argent is open to 5 or 6 comedians who have 10 minutes to make you laugh.

Una vez al mes, el escenario de La Fontaine d’Argent se abre a 5 ó 6 cómicos que disponen de 10 minutos para hacer reír.

Einmal im Monat steht die Bühne von La Fontaine d’Argent fünf oder sechs Komikern offen, die zehn Minuten Zeit haben, um Sie zum Lachen zu bringen.

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence