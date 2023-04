Cas de figure – Camille Lavaud-Benito 28 Place Des Martyrs de la Résistance, 8 avril 2023, Aix-en-Provence.

Magouilles et rififis au Musée des Tapisseries : Camille Lavaud-Benito présente ses jeux graphiques (films, dessins sur celluloïd, tapisseries, affiches…)..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-15 . .

28 Place Des Martyrs de la Résistance Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Magouilles et rififis at the Musée des Tapisseries : Camille Lavaud-Benito presents her graphic games (films, drawings on celluloid, tapestries, posters?).

Magouilles et rififis en el Musée des Tapisseries: Camille Lavaud-Benito presenta sus juegos gráficos (películas, dibujos en celuloide, tapices, carteles…).

Magouilles et rififis au Musée des Tapisseries: Camille Lavaud-Benito präsentiert ihre grafischen Spiele (Filme, Zeichnungen auf Zelluloid, Wandteppiche, Poster?).

Mise à jour le 2023-03-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence