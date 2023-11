Giovanni Mirabassi & Malo Lacroix Pensieri Isolati AUDITORIUM CAMPRA, 28 novembre 2023, AIX EN PROVENCE.

En partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence, nous sommes heureux de recevoir Giovanni Mirabassi, pianiste aux 17 disques d’or, avec son projet Pensieri Isolati – Pensées isolées – composé au printemps 2020, comme un reflet de ses émotions et de ses interrogations en réponse à l’époque complexe. Giovanni Mirabassi a imaginé un projet participatif dont l’objectif est de donner la parole au public qui a pu s’exprimer et partager ses propres « pensées isolées » sur le compte Instagram @pensieri_isolati. Ainsi, à travers une collaboration avec l’artiste visuel et scénographe Malo Lacroix, les contributions du public prennent vie et tissent la trame d’un spectacle où le piano se conjugue avec la forme visuelle scénique. Associant la vidéo, la photo, la peinture et le design génératif, Lacroix développe une trame graphique et réinterprète les contributions du public pour en tirer une matière mêlant formes narratives et abstraites associées à chaque morceau de musique. Une double performance alliant la virtuosité du piano solo de Giovanni Mirabassi à la dimension vidéo et scénique, contrôlée en temps réel par Malo Lacroix. Les bulles de pensées isolées se mêlent alors et nous rassemblent. Dans le cadre de Jazz sur la Ville Giovanni Mirabassi Giovanni Mirabassi

AUDITORIUM CAMPRA AIX EN PROVENCE 380 Av. Wolfgang Amadeus Mozart Bouches-du-Rhône

