Le Noble Art du Pays d’Aix présente CHAMPIONNAT DE FRANCE ET CHAMPIONNAT D’EUROPE EBU BOXE ANGLAISE Le Noble Art du Pays d’Aix vous présente son Acte V : DARKNIGHT Le 16 décembre à l’Arena du Pays d’Aix, l’excitation sera à son comble avec le Championnat de France opposant le talentueux Aixois Abdel Achour au redoutable Bordelais Kodjo Yetongnon. La soirée continuera avec un duel d’invaincus, qui opposera notre double champion de France des poids moyen, Bruno Surace, face à l’espagnol John Jader pour la ceinture européenne EBU. Le prodigieux Souleimane Mohammedi, double champion du monde WBC Youth continuera son ascension fulgurante dans le classement mondial dans un duel international. Le grand Zakaria Attou, champion de France, Champion de l’Union Européenne et Europe EBU, et actuel homme-orchestre de la boxe sur Bein Sport effectuera son grand retour sur le ring. Le technicien Khalid Anzil, actuel champion du Luxembourg, disputera un championnat WBC Méditerranéen face au robuste Mohamed KHALLADI. Enfin l’Aixois Antoine Bensussan sera opposé au Marseillais Kamal ASBAAI dans un duel qui s’annonce explosif. Une soirée riche en adrénaline, en émotions, et suspens vous attendent.

Arena du Pays d’Aix AIX-EN-PROVENCE 1955, rue Claude Nicolas Ledoux Bouches-du-Rhône

