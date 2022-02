UNE PATINOIRE S’INSTALLE À AIX-EN-PROVENCE POUR LES VACANCES D’HIVER Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

UNE PATINOIRE S’INSTALLE À AIX-EN-PROVENCE POUR LES VACANCES D’HIVER Aix-en-Provence, 5 février 2022 11:00, Aix-en-Provence. 5 – 19 février Sur place 2 https://the-place-to-be.fr/evenement/la-patinoire-du-pigonnet-a-aix/ La Patinoire des Allées à Aix-en-Provence Idéal pour les enfants pendant les vacances de février, la patinoire est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires (du 5 au 20 février), elle est accessible en continu de 11h à 20h. Une patinoire s’installe aux Allées ! Du 5 au 20 février 2022, les commerçants des Allées accueillent une patinoire de 200m2, Place François Villon. Ouverte 7/7 jours de 11h à 20h. Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône samedi 5 février – 11h00 à 20h00

