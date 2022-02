Jeu de piste de Pâques – Josette la poulette Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Jeu de piste de Pâques – Josette la poulette Aix-en-Provence, 9 avril 2022 10:00, Aix-en-Provence. 9 – 23 avril Sur place Gratuit, sans inscription préalable. Carnet du jeu disponible à l’Office de tourisme et sur le site de l’événement. http://www.pirouettebobinette.fr/josettelapoulette En famille, embarquez gratuitement pour une chasse aux œufs très spéciale ! Des indices cachés partout en ville, dans les vitrines et même au musée ! Josette la poulette a installé son œuf en or parmi les objets de valeur … dans un musée ! Mais pourquoi est-il si précieux ? Découvre le secret de l’œuf d’or grâce aux indices que Josette la poulette a disséminé dans tout le centre-ville ! Pour participer gratuitement, il suffit de récupérer un carnet de jeu à l’Office de Tourisme ou l’imprimer depuis le site de l’événement. Durée de l’activité: 3 heures

2 niveaux de difficulté (2-6 ans et 6-12 ans)

Tirage au sort : des bons-cadeaux pour les plus chanceux! Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône samedi 9 avril – 10h00 à 19h00

dimanche 10 avril – 10h00 à 19h00

lundi 11 avril – 10h00 à 19h00

mardi 12 avril – 10h00 à 19h00

mercredi 13 avril – 10h00 à 19h00

jeudi 14 avril – 10h00 à 19h00

vendredi 15 avril – 10h00 à 19h00

samedi 16 avril – 10h00 à 19h00

dimanche 17 avril – 10h00 à 19h00

lundi 18 avril – 10h00 à 19h00

mardi 19 avril – 10h00 à 19h00

mercredi 20 avril – 10h00 à 19h00

jeudi 21 avril – 10h00 à 19h00

vendredi 22 avril – 10h00 à 19h00

samedi 23 avril – 10h00 à 19h00

