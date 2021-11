Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Exposition Le Règne des Dinosaures à Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Exposition Le Règne des Dinosaures à Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 6 février 2022 14:00, Aix-en-Provence. 6 – 19 février 2022 Sur place 10 https://the-place-to-be.fr/evenement/lunivers-des-dinosaures-a-aix-en-provence-tournee-2020/ Des reproductions de dinosaures de petites et grandes tailles et pour certains en taille réelle. Exposition Le Règne des Dinosaures à Aix-en-Provence Devenez paléontologue le temps d’une expo, du 06 au 20 février 2022 de 14h00 à 18h00 Lieu : Pont de l’arc – Avenue de l’arc de Meyran 13100 Aix-en-Provence Le public est accueilli par un imposant spinosaurus animé à la gueule grande ouverte. Sept dinosaures robotisés en mousse latex, plus vrais que nature, sont disposés dans la pénombre dans une ambiance digne de Jurassic Park. Au total, une vingtaine de spécimens, de différentes tailles, sont ainsi mis en scène, accompagnés de panneaux d’information. Des découvertes ponctuées d’animations ludiques entre la trentaine de dinosaures présents, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques. Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône dimanche 6 février 2022 – 14h00 à 18h00

Heure : 14:00 - 18:00