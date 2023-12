Réveillon du 31 décembre 2023 – Soirée d’humoristes avec la Troupe d’Affaire de Comédie à Ventabren Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Début : 2023-12-31 16:00

Fin : 2023-12-31 23:59

La troupe d’Affaire de Comédie vous invite à fêter la soirée du nouvel an avec eux au Moulin de la Récense à Ventabren près d’Aix-en-Provence. Au programme : des humoristes, de la gastronomie et Djset Dimanche 31 décembre, 16h00 1

« Reveillon au Moulin » Spectacle de Stand-up, gastronomie et danse pour le réveillon de la saint-sylvestre à Ventabren avec la Troupe « Affaire de Comédie »

La troupe d’Affaire de Comédie vous invite à fêter cette dernière soirée de l’année avec eux au Moulin de la Récense

Des humoristes enchaîneront sketchs, vannes et happenings. Préparez-vous à clore l’année en beauté avec une soirée exceptionnelle pour la Saint-Sylvestre.

Au programme de votre soirée du nouvel an avec la Troupe d’Affaire de Comédie

Un plateau d’humoristes qui enchaîneront durant la soirée des sketchs, vannes et happenings pendant plus d’une heure, de quoi vous faire passer une soirée de fous rires pour la Saint-Sylvestre.

De la Gastronomie : régalez vos papilles avec un bar à vins, bières et champagnes, un bar à cocktails, ainsi que des assiettes à tapas premium, mettant en vedette des délices tels que le saumon gravlax et des toasts de foie gras.

Un afterparty avec DJ pour danser et fêter dignement 2024

Un spectacle proposé pour fêter cette année 2024 en humour ! 2 séances le 31 décembre 2023 pour y assister :

▪️1ère séance : 16h00

▪️2ème séance : 20h00

Tarif : 35€ – Billetterie en ligne ICI



