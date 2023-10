Week-end de Rire à Aix avec 2 soirées de Comedy Club chez Rue Piétonne Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 20 octobre 2023 19:30, Aix-en-Provence.

Week-end de Rire à Aix avec 2 soirées de Comedy Club chez Rue Piétonne Aix-en-Provence Aix-en-Provence 20 et 21 octobre

RDV les 20 et 21 octobre 2023 chez Rue Piétonne à Aix-en-Provence pour 2 soirées de rire avec Affaire de Comédie. Apéro, musique, tapas et blagues, tout un programme ! 20 et 21 octobre 1

https://www.billetweb.fr/affaire-de-comedie-chez-rue-pietonne

1 week-end, 2 soirées, 3 spectacles.

Apéro, musique, tapas et COMEDY CLUB. Bienvenue au Week-end chez Rue Piétonne !

Le Comedy Club Itinérant « Affaire de Comédie » pose ses valises tout le week-end chez Rue Piétonne, dans le centre d’Aix, pour présenter son Week-end Comedy.

Un événement incontournable est dédié au stand-up à Aix-en-Provence. Au programme, durant deux soirées, vous pourrez profiter d’un apéro, de musique, de tapas et de rires avec un plateau d’humoristes !

Vendredi 20 octobre 2023 (Comedy Club) :

– 19h30 : Musique, bar et restauration – Assortiments de finger-food et dégustation des productions locales : bières, vins.

– 21h00 : COMEDY CLUB – 4 humoristes pour 1h de stand-up

Samedi 21 octobre 2023 (Scène ouverte + Comedy Club) :

– 17h30 : Musique, bar et petite restauration

– 18h00 : 1er spectacle : SCÈNE OUVERTE – Des blagues testées pour la 1ère fois ou des artistes qui s’essayent – Sortie au chapeau (prévoir des espèces)

– 19h30 : Accueil du public du 2ème spectacle, musique et bar

– 21h00 : 2ème spectacle : COMEDY CLUB – 4 humoristes pour 1h de stand-up

Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdite au moins de 12 ans (certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs)

Placement libre dans la salle de spectacle. Pour vous garantir la meilleure expérience : pensez à venir au moins 30mn avant le début du spectacle.

Billetterie : https://www.billetweb.fr/affaire-de-comedie-chez-rue-pietonne

Site web : https://www.affairedecomedie.com/

Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône