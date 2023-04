MOIS DE L’EUROPE AIX EN PROVENCE Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

MOIS DE L’EUROPE AIX EN PROVENCE, 27 avril 2023, Aix-en-Provence. MOIS DE L’EUROPE 27 avril – 1 juin AIX EN PROVENCE Entrée gratuite et payante selon les évènements Du 27 avril au 1er juin, 39 partenaires et opérateurs aixois se mobilisent pour faire vivre le sentiment européen à Aix-en-Provence. Au total, 35 propositions composent une riche programmation destinée à tous les publics : temps festifs ou culturels, découverte ou réflexion, gastronomie…. Et pour inaugurer ce Mois de l’Europe, la Ville d’Aix instaure cette année un nouvel événement : Europ’en truck, le premier festival de food trucks européens en France, qui se tiendra la 5 mai au parc Rambot.

