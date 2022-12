Festival International de Choro d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, 10 février 2023, Aix-en-Provence.

Festival International de Choro d’Aix-en-Provence 10 – 19 février 2023 Aix-en-Provence

EN CETTE SAISON CULTURELLE 2022/23, LA RODA FÊTE SES 15 ANS !

Aix-en-Provence 13100 Encagnane Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Almir Cu00f4rtes », « cache_age »: 86400, « description »: « Vu00eddeo da primeira temporada do programa Unirio de SONS, gravado no primeiro semestre de 2018, no Estu00fadio Radamu00e9s Gnatalli, no Instituto Villa Lobos da UNIRIO. nnNo primeiro episu00f3dio com o professor e bandolinista Pedro Aragu00e3o, em setembro de 2018, Pedro e Almir Cu00f4rtes tocaram « Para eu ser feliz » » (Amador Pinho) e conversaram sobre a Orquestra Dedilhadas da Unirio e sobre a Universidade como espau00e7o de encontro entre artistas. Fechando a primeira parte, os comentu00e1rios sobre a execuu00e7u00e3o de Enigma, composiu00e7u00e3o de Garoto e arranjo de Josimar Carneiro, na Casa do Choro. nnConfira o episu00f3dio completo: nhttps://www.youtube.com/watch?v=uQf_evaFZAo&t=597s nnO Villa de SONS u00e9 um projeto de extensu00e3o que compartilha online parte do conhecimento produzido no Instituto Villa-Lobos. Ao mesmo tempo, produzimos um depoimento musical ligado ao curso de mu00fasica popular na UNIRIO. Nos acompanhe pelas redes sociais. Trabalhamos muito para manter a produu00e7u00e3o quinzenal de novos vu00eddeos. Salve a Universidade Pu00fablica e de qualidade!nnCurta, comente e compartilhe este vu00eddeo! Siga-nos tambu00e9m pelo Instagram @villadesons e pela nossa fanpage no Facebook https://www.facebook.com/304597386827557/videos/121497882130903/ » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »Para Eu Ser Feliz (Amador Pinho) – Almir Cu00f4rtes e Pedro Aragu00e3o » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/8MR9L-rCkwc/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=8MR9L-rCkwc » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCLl2xdFpXad9RlGoB0eShlA » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »options » »: {« »_end » »: {« »label » »: « »End on » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_start » »: {« »label » »: « »Start from » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_cc_load_policy » »: {« »label » »: « »Closed captions » », « »value » »: false}, « »click_to_play » »: {« »label » »: « »Hold load & play until clicked » », « »value » »: false}}, « »html » »: « »



A la fois familier et exotique, le Choro est une musique brésilienne populaire, vivante et chaleureuse.

Pour cette première édition notre invité d’honneur sera Pedro Aragão, co-fondateur et coordinateur de l’institut Casa de Choro de Rio de Janeiro ! À cette occasion, elle réaffirme son ancrage artistique dans le Choro brésilien, et son attachement au territoire de la Ville d’Aix-en-Provence, à travers la création d’un premier Festival International de Choro.Pour cette première édition notre invité d’honneur sera Pedro Aragão, co-fondateur et coordinateur de l’institut Casa de Choro de Rio de Janeiro ! > VENDREDI 10 FÉVRIER (18H)

CONCERT CONTÉ « BOUM MON BOEUF »

Le Repère Jeunesse- 12€/8€ – Tous publics dès 5 ans > MERCREDI 15 FÉVRIER (18H)

CONCERT-CONFÉRENCE « LE CHORO » PAR PEDRO ARAGÃO

Conservatoire Darius Milhaud (Salle Villette)- 8€/6€ > VENDREDI 17 FÉVRIER (18H)

CONCERT DE CHORO

Restitution du stage avec Pedro Aragão, participation de Cristiano Nascimento et Emilia Chamone

Conservatoire Darius Milhaud (Salle Villette)- Gratuit > SAMEDI 18 FÉVRIER

La Manufacture

CONCERT-FILM (17H30) « VERIOCA ET SON CHORO »

Salle de cinéma – 8€/6€ CONCERT « PEDRO ARAGÃO » (20H30)

+ 1ÈRE PARTIE SHOWCASE « CLAIRE LUZI »

15€/8€

https://www.youtube.com/watch?v=8MR9L-rCkwc > DIMANCHE 19 FÉVRIER (14H)

RODA DE CHORO

Roda de Choro avec tous les musiciens du festival

Le Petit Duc- Gratuit

C’EST QUOI UNE RODA DE CHORO ? https://youtu.be/079Gyjtis60

————————————————-

STAGE & MASTERCLASS > DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 FÉVRIER – Conservatoire Darius Milhaud

STAGE DE CHORO AVEC PEDRO ARAGÃO

En partenariat avec l’Institut International des Musiques du Monde

https://iimm.fr/pedro-aragao/ > SAMEDI 11 FÉVRIER (14H)

ATELIER FAMILLES/JEUNES

« Copo Maxixe » avec Claire Luzi ~ SOUS RESERVE > SAMEDI 18 FÉVRIER (14H)

ATELIER FAMILLES/ADOS

Percussions corporelles avec Emilia Chamone ~ SOUS RESERVE ————————————————————

Tarif réduit : Étudiants, demandeurs d’emploi, RSA / AAH, moins de 18 ans, adhérents La Roda / Sarava / IIMM

Gratuité pour les stagiaires ou pour les élèves du Conservatoire.

06 98 72 89 40 contact@laroda.fr

www.laroda.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T18:00:00+01:00

2023-02-19T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse 13100 Encagnane Ville Aix-en-Provence lieuville Aix-en-Provence Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Festival International de Choro d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 2023-02-10 was last modified: by Festival International de Choro d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence 10 février 2023 aix en provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône