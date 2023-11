L.E.J 6MIC, 24 février 2024, AIX-EN-PROVENCE.

L.E.J 6MIC. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

THEATRE D’ANZIN (L-D-22-4990/4992) présente ce spectacle TOUT PUBLIC1H30Dès le plus jeune âge, les trois amies d’enfance Lucie, Elisa et Juliette prennent conscience de leur amour commun pour la musique. Révélées en 2013 grâce à un concours de reprises, elles enchaînent ensuite les salles emblématiques et les festivals. La suite : un succès fou couronné par une Victoire de la Musique en 2017 (Révélation scène), par leurs reprises des tubes de l’été, et plusieurs albums. Aujourd’hui, elles reviennent avec Volume II. L’accomplissement de neuf années dans le métier, de deux décennies à faire de la musique, et plus d’un quart de siècle à être amies. Accès PMR: 03 27 38 01 10Transvilles, tramway, parking L.E.J

Votre billet est ici

6MIC AIX-EN-PROVENCE 160, rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhône

29.2

EUR29.2.

