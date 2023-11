Leto – Tournée 6MIC, 9 février 2024, AIX-EN-PROVENCE.

Leto – Tournée 6MIC. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) et feat. prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 : #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec Guy2Bezbar : « Jusqu’au étoiles » et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues. Leto

6MIC AIX-EN-PROVENCE 160, rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhône

