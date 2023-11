Gogo Penguin Everthing is Going to be Ok – Tournée 6MIC Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Gogo Penguin Everthing is Going to be Ok – Tournée 6MIC, 6 décembre 2023, AIX-EN-PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:30. Tarif : 28.2 à 29.2 euros. Le trio de Manchester est de retour avec une nouvelle identité sonore en 2023. Pour les GoGo Penguin, 2023 débute avec l'optimisme des nouveaux départs : un nouveau batteur (Jon Scott), un nouveau label (Sony Music XXIM) et un son subtilement enrichi (sous la direction de Joe Reiser). 6MIC AIX-EN-PROVENCE 160, rue Pascal Duverger

