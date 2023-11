La Rumeur 6MIC, 25 novembre 2023, AIX-EN-PROVENCE.

La Rumeur 6MIC. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Après un premier single, “Saturé”, sorti en fév. 2022, qui cumule 1,2M de vues sur YouTube, La Rumeur dévoile “Comment rester propre ?”, sorti le 27 jan. 2023. À venir, un 5ème album. Depuis Tout brûle déjà en 2012, l’actualité leur a offert du grain à moudre ! Par ailleurs, leur prochain film, Rue des Dames, sortira le 10 mai. Après des débuts discrets, c’est l’album L’ombre sur la mesure, sorti en 2002, qui révèle le groupe au grand public. Leur musique aux assonances jazzy ou electro ainsi que leurs textes ciselés permettent à La Rumeur de faire un rap libre et engagé, toujours en résonance avec l’actualité sociale, politique et culturelle. Marquée par huit années de combat judiciaire initié par le président de la République, La Rumeur n’a jamais plié. Pendant qu’elle remportait un bras de fer mythique devant les tribunaux et entre les multiples concerts, consacrés par un show à L’Olympia en novembre 2012, le groupe de rap s’est lancé derrière les caméras. À son actif, La Rumeur compte plus d’une dizaine de disques autoproduits, de multiples clips vidéos, un court métrage, un documentaire, un téléfilm, un long métrage sorti au cinéma, un livre, … La Rumeur

6MIC AIX-EN-PROVENCE 160, rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhône

