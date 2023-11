Macy Gray 6MIC, 18 novembre 2023, AIX-EN-PROVENCE.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente « THE RESET TOUR 2023 » Macy Gray s’est imposée en vingt ans comme une des figures majeures de la soul contemporaine. Sa voix unique et ses influences diverses, dont la plus marquante étant celle de son idole Billie Holiday, ont fait de cette chanteuse la nouvelle génération de la soul music. Macy Gray a fait un bout de chemin depuis qu’elle s’est fait connaitre aux Transmusicales de Rennes en 1999 avec son single I Try, issu de son premier album « On How Life Is », trois fois disque de platine. En 2014, elle sort son album « The Way » qui connait un beau succès également. Le 14 février dernier, c’est avec « Reset » que Macy revient sur le devant de la scène. Avec un onzième album aux rythmes funky, phrasés hip-hop et des arrangements jazzy, l’Américaine a une nouvelle fois séduit son public ! C’est en concert que Macy donne le meilleur d’elle-même, dévoilant une présence vocale puissante et une personnalité hors du commun. Elle sera sur la scène de L’Olympia à Paris le 7 novembre 2023 ainsi qu’à Aix en Provence au 6MIC le 18 novembre 2023. Macy Gray

6MIC AIX-EN-PROVENCE 160, rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhône

