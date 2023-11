Capleton + Blacko 6MIC, 9 novembre 2023, AIX-EN-PROVENCE.

Capleton + Blacko 6MIC. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:35 (2023-11-09 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

Ne ratez pas ce concert exceptionnel avec Capleton et Blacko ! Deux légendes, un seul soir inoubliable. Capleton, le maître du reggae engagé, vous transportera avec ses paroles inspirantes et son énergie contagieuse. Plongez dans un univers de vibrations positives et de rythmes envoûtants. Blacko, la voix emblématique du reggae français, enflammera la scène avec son flow inimitable et ses hits incontournables. Une soirée pour célébrer la musique qui rassemble, dans une ambiance électrique. Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous emporter par cette expérience musicale exceptionnelle. Rendez-vous pour une soirée gravée dans l’histoire du reggae ! Ouverture de la salle à 18h30. Bar et restauration sur place. Capleton Capleton

Votre billet est ici

6MIC AIX-EN-PROVENCE 160, rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhône

