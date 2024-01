Aix-en-résistance Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence, mercredi 21 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 10:00:00

fin : 2024-08-21 12:00:00

Venez découvrir les histoires des résistants d’Aix et du Pays d’Aix et les nombreuses traces qu’ils ont laissées dans la ville.

Plus de soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, venez découvrir l’histoire passionnante de la Résistance à Aix. A travers les témoignages, les rues, les bâtiments et les lieux de mémoire de la ville d’Aix, revivez les faits d’armes des résistants : l’évasion spectaculaire de la prison, les courses poursuites, les sabotages…



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



